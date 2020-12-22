الأردن تسجل 23 وفاة و2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 279892 إصابة وإجمالى الوفيات إلى 3627 حالة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى نشرته

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 249256 حالة شفاء بعد تسجيل 3088 حالة إضافية.

ومن جهة اخري، أعلنت وزاة الصحة السعودية، أنه حتى

الآن لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة، مضيفة أن طفرات كورونا لم تغير طريقة تأثير الفيروس على الإنسان.

وقالت وزاة الصحة السعودى خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا المتحور، أن بعض طفرات الفيروسات قد تؤدى إلى تقليل تأثيرها، مشيرة إلى أن تحور كورونا لا يعنى أننا نواجه فيروسا جديدا.