ترند 2020.. الانتخابات الأمريكية تشعل العام وقهر بايدن لترامب

أشعلت الانتخابات الامريكية، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك خلال العام الذي قرب على الانتهاء 2020، حيث شهدت كثيرًا من إثارة الجدل والمشادات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمرشح جو بايدن، أدت في النهاية إلى فوز بايدن.

طعون قانونية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطعون القانونية ضد نتائج الانتخابات ستمضي قدما، رغم ترشيح ناخبي الولايات في المجمع الانتخابي لجو بايدن رسمياً كرئيس قادم للولايات المتحدة.

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هزائم في بنسلفانيا

الولاية التي أطلق فيها ترامب معظم طعونه، رغم أن التصديق على فوز بايدن فيها بهامش

يزيد على 80 ألف صوت، إلا أن ترامب لم يتخل عن محاولات قلب النتيجة.

وزعم الفريق القانوني للرئيس أن الناخبين في المناطق التي تميل نحو الديمقراطيين مُنحوا فرصة لتصحيح أخطاء في بطاقات الاقتراع بالبريد أكثر من أي منطقة أخرى، كما زعم كل من دونالد ترامب وجو بايدن التقدم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرغم من صعوبة التكهن بالنتائج النهائية، مع استعداد الجانبين لمعارك قضائية.

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تحديات للحملتين

وتحدت حملة ترامب نتائج فرز الأصوات في ولايات نيفادا، وويسكونسن، وجورجيا، وبنسلفانيا، وميشيغان، وأحرز المرشح الديمقراطي حاليا تقدما في نيفادا وأريزونا، بينما يتقلص الفارق بينه وبين ترامب في جورجيا مع استمرار فرز الأصوات.

وامتنع بايدن عن إعلان فوزه، لكنه قال إنه واثق من أنه في طريقه لهزيمة ترامب.

أكبر عدد

حصل بايدن على تأييد 70.5 مليون ناخب، وهو أكبر عدد يفوز به مرشح رئاسي على الإطلاق، بينما حصل ترامب على 67.2 مليون صوت، بزيادة أربعة ملايين عما حصل عليه في 2016.

كورونا يسيطر

سيطر وباء كورونا على الانتخابات الامريكية الصعبة، وسجلت حالات الإصابة اليومية بالفيروس رقما قياسيا جديدا بلغ 103 آلاف حالة، وفقًا للإحصاءات الأمريكية، لكن الاقتصاد، الذي تضرر بشدة من الوباء، كان القضية الأهم للناخبين، بحسب ما أشارت بيانات لدى الخروج من مراكز الاقتراع.