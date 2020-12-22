بريطانيا تسجل عدداً قياسياً من إصابات بكورونا وحملة التطعيم متواصلة

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سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 36804 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما تتواصل حملة التطعيم الشاملة ضد الوباء.

كانت المملكة المتحدة سجلت، أمس الاثنين، 33364 إصابة.

وتشهد بريطانيا، في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس المسبب لمرض «كوفيد - 19». ويعتقد باحثون أن السلالة الجديدة من الفيروس، التي اكتشفت في بريطانيا مؤخراً، هي سبب الزيادة الجديدة في الحالات المسجلة.

وأحصت بريطانيا 691 وفاة بالفيروس على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهي أيضا زيادة معتبرة مقارنة بـ215 وفاة رصدتها المصالح الصحية، أمس الاثنين.

وبريطايا من أكثر البلدان الأوروبية تأثراً بالوباء. وقد بدأت، قبل أسبوعين، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وتتواصل حملة التطعيم في أرجاء المملكة المتحدة التي كانت أول بلد في العالم يمنح الترخيص لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتك".