وزير الخزانة الأميركي يجري مباحثات في الخرطوم الشهر المقبل

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيزور الخرطوم في السادس من يناير المقبل.

تأتي الزيارة بعد رفع الولايات المتحدة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ومنح الكونجرس الأميركي السودان حصانة قضائية في قضايا مرتبطة باعتداءات سابقة.

وقالت مها أيوب مديرة دائرة أميركا الشمالية في الخارجية السودانية إن منوتشين سيلتقي رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى مسؤولين في وزارات المال والري والشؤون الاجتماعية.

وعلى جدول أعمال المحادثات، الوضع الاقتصادي، ومساعدة الولايات المتحدة للخرطوم وسداد الدين الذي يناهز ستين مليار دولار، وفق أيوب.

وأوضحت وزارة العدل السودانية أن القيمة الإجمالية للمساعدة الأميركية المباشرة وغير المباشرة للسودان، والتي وافق عليها الكونجرس تبلغ 1,1 مليار دولار أميركي، وهي منفصلة عن مليار دولار سبق أن تعهدت واشنطن بدفعها للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان حيال البنك.



