العراق يغلق حدوده لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

سيف اليزيد - قررت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود باستثناء الحالات الطارئة، ومنع السفر إلى عدد من دول العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية السكان والحفاظ على صحتهم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دول عدة في العالم.

ومن هذه الإجراءات إغلاق الحدود البرية "باستثناء الحالات الطارئة"، و"منع السفر إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان وأي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا".

ويمنع القرار كذلك دخول الوافدين من هذه الدول "باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما".

وطالبت الحكومة، في البيان، العراقيين بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي والوقاية الأخرى.

وشدد البيان على عدم السماح للوافدين بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض من خلال الفحص ولمدة أسبوعين، ولحين اتضاح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها وقعت اتفاقا أوليا للحصول على 1,5 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتك" المضاد لكورونا مطلع 2021.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية للتلفزيون الرسمي، إن العراق "وقع رسميا اتفاقا مبدئيا مع شركة فايزر"، موضحا أن اللقاحات "ستصل على مراحل مطلع العام المقبل".

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية قامت "بتأمين الدفعة الأولى والبالغ مقدارها ثلاثة ملايين دولار لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الإجمالية للقاح والبالغ مقدارها 15 مليون دولار".