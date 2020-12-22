ملادينوف يعتذر عن تكليفه مبعوثاً أممياً إلى ليبيا لأسباب عائلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 07:56 مساءً - منذ 17 دقيقة

اعتذر الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عن تكليفه برئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لأسباب عائلية ، أفادت وسائل إعلام مساء اليوم الثلاثاء .

ووافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، على تعيين ملادينوف مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في ليبيا ليخلف اللبناني غسان سلامة بعد تعويضه لأشهر بالأمريكية ستيفاني وليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة.

وشغل ملادينوف (48 عاما) منذ 2015 منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، وخلال مهمته هذه واجه فترات من التوتر بين غزة وإسرائيل، وتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وكان يعول على الدبلوماسي البلغاري في دفع الحوار بين الفرقاء الليبيين نحو تسوية سياسية مرضية، والاتفاق على إعادة توحيد المؤسسة التشريعية، واختيار قيادة توافقية للمجلس الرئاسي والحكومة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الاثنين، قد عيّن النرويجي تور وينسلاند منسقًا أمميًا خاصًا جديدًا لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثلا شخصيًا له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشكل رسمي.

وبهذه الصفة، سيكون وينسلاند مبعوث الأمين العام لرباعية الشرق الأوسط، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، حسبما ذكر المكتب الصحفي للأمين العام.

وقد تم تعيين وينسلاند خلفًا لنيكولاي ملادينوف من بلغاريا.