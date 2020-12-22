أرباب النقل السياحي: نعيش أزمة خانقة وعلى البنوك تقديم تسهيلات تخفف الضغوطات

راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، اليوم الثلاثاء، نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشأن “إقناع المجموعة المهنية للبنوك، بتقديم تسهيلات تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض”.

وأوضح المصدر نفسه، في المراسلة المذكورة، التي توصل “اليوم24″، بنسخة منها، أن “الظرفية الحالية تفرض على المقاولات النقل السياحي عيش أزمة خانقة، بسبب تأثير أزمة كورونا على السوق العالمية، وهي الأزمة،التي يتوقع أن تتفاقم، بعد إعلان بعض الدول الحجر الصحي الشامل إثر ظهور سلالة جديدة من كورونا”.

ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب وزارة السياحة إلى “التدخل العاجل لتفعيل مقتضيات اجتماع شهر نونبر، وإقناع مجموعة البنوك المهنية بتقديم تسهيلات، تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض، وتفعيل مقتضيات عقد برنامج عامي 2020 و 2022”.

وترى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن “بعض الشركات المانحة للقروض تستغل الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هاته الأزمات”، مبرزة أن “الأسواق، التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها توجد في الدول، التي دخلت في موجة ثانية من الوباء، ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على قطاع السياحة في المغرب”.