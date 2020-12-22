بعد قرار إغلاق المطاعم في 4 مدن مغربية…مصادر: مطاعم الفنادق يمكنها خدمة زبنائها ومطاعم الوجبات السريعة غير معنية بالقرار

على خلفية إعلان الحكومة، أمس الاثنين، عن الإغلاق الكلي، للمطاعم، لمدة ثلاثة أسابيع بكل من المدن الدار البيضاء، وطنجة، فضلا عن أكادير ومراكش؛ علم “اليوم24″، أن المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، غير معنية بهذا القرار.

علاوة على ذلك، يمكن للمطاعم في مدن الدار البيضاء وطنجة، وأكادير ومراكش، وهي المدن المعنية بقرار الإغلاق، توفير خدمة التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية.

كما أن الحكومة، سمحت للمطاعم الخاصة بالفنادق في نفس المدن المذكورة أن تقدم خدماتها

للزبائن، بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة على المطاعم التابعة للفنادق على المستوى الوطني، الإغلاق في الساعة 8 مساءً، لكن بإمكانها توفير خدمة الغرف بعد تلك الساعة.

وكانت الحكومة، أعلنت أمس الاثنين، عن الإغلاق الكلي، للمطاعم، لمدة ثلاثة أسابيع بكل من المدن الدار البيضاء، وطنجة، فضلا عن أكادير ومراكش؛ ابتداء من اليوم الغد، من دون أن تقدم أية توضيحات تذكر، ما أثار غضب أرباب المطاعم في تلك المدن.

