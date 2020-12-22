موظفو وزارة حقوق الإنسان غاضبون من طريقة تدبير الجائحة في المندوبية الوزارية والتستر على المصابين

عبر عدد من موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن قلقهم من طريقة تدبير جائحة كورونا بين صفوفهم، مهددين بوقفة احتجاجية، سيعلن عن موعدها، لاحقا.

وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبر بلاغ له، عن استنكاره لما أسماه” طريقة تدبير جائحة كورونا، التي اعتمدتها المصالح الإدارية في المندوبية الوزارية”، واصفا إياها، “بغير المسؤولة”.

وأضاف المصدر نفسه “أنه لا يتم احترام البروتوكول الصحي لحماية الموظفين من الجائحة”، فضلا عن “التستر على حالات حاملة للفيروس”.

وانتقدت النقابة المذكورة “غياب تصور مستقبلي واضح حول الإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة”، كما أعلنت عن ارتياحها لقرار “إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بكشف الإصابة بفيروس كورونا لجميع موظفي/ات المندوبية الوزارية”.

إلى ذلك، عبرت النقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استغرابها “لضعف تجاوب المندوبية الوزارية مع مطالبها، وتماطلها في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على أرضية الملف المطلبي للنقابة المذكورة”، مهددة بوقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الوزارية، سيعلن عن موعدها لاحقا.

