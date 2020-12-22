هاآريتس الإسرائيلية: المغرب رفض التوقيع على اتفاق تطبيع كما فعلت الإمارات والبحرين

بالتزامن مع وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى مطار الرباط، نشرت صحيفة “هاآريتس” الإسرائيلية واسعة الانتشار، بأن المغرب يرفض توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات كما فعلت الإمارات والبحرين.

وأكدت الصحيفة أن المغرب أشار لإسرائيل في “الأيام الأخيرة إلى أنه لا ينوي التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل قبل بضعة أشهر”.

وأضافت أن الرباط “لا ترى موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من اتفاقات إبراهيم”.

وأكد المغرب أنه أقام بالفعل علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل في الماضي، حيث يفضل إعادة فتح مكتبي الاتصال فقط في هذه المرحلة، وهو ما تحدث عنه بيان الديوان الملكي، في العاشر من دجنبر الجاري.

وحطت، قبل قليل، طائرة الوفد الإسرائيلي الأمريكي بمطار الرباط، في رحلة مباشرة هي الأولى من نوعها التي تربط تل أبيب بالعاطصمة المغربية الرباط، من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبدا أن الاستقبال الذي خصصته السلطات المغربية للوفد الإسرائيلي في المطار كان عاديا، ولم يحضره وزراء أو مسؤولون بارزون.

واقتصر الاستقبال على والي الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس جهة الرباط عبد الصمد سكال.

في غضون ذلك، سيتوجه الوفد الإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس، قبل أن يحظى الوفد بحفل استقبال على شرفه بدار الضيافة في القصر الملكي بالرباط، حيث تفيد التوقعات بأن الملك محمد السادس سيستقبلهم.