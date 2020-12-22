كاسياس يعود لريال مدريد

أعلن فريق ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، عودة الحارس الأسطوري للفريق، إيكر كاسياس لأحضانه، لكنه هذه المرة لن يدافع عن مرمى الفريق في المباريات داخل الملعب وإنما يشغل منصبا إداريا.

ونشر ريال مدريد، بيانا رسميا أعلن فيه “عن انضمام إيكر كاسياس إلى ريال مدريد، ليعمل نائبا للمدير التنفيذي لمؤسسة النادي”.

ووصف ريال مدريد كاسياس بأنه ” أحد أساطيرنا، ويمثل قيم نادينا وأفضل حارس مرمى في تاريخنا”.

وأضاف بلاغ الإعلان عن عودة كاسياس، مستعرضا إنجازاته: “فاز كاسياس بـ 19 لقبا خلال 25 عاما دافع فيها عن قميصنا: 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس العالم للأندية، وبطولتي سوبر أوروبي، و5 بطولات للدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و4 كؤوس سوبر إسبانية”.

وانطلقت مسيرة كاسياس مع ريال مدريد، وهو بعمر تسع سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما، وأضحى على مدار تلك السنوات الطويلة، أحد أهم المرجعيات في تاريخ النادي، مكتسبا احترام، مودة واعجاب الجماهير.