2021 ..الألبومات الغنائية تغزو الساحة الفنية

يظهر أن عام 2021، سيشهد نشاطا غزيرا على مستوى الإصدارات الغنائية في المغرب، إذ أعلن فنانون عن تحضريهم لأكثر من عمل، ومنهم من حضر ألبوما كاملا.

وكان حاتم عمور قد أعلن، سابقا، عن تحضيره لألبوم جديد بعنوان “بلا حدود” يضم أغان بلهجات مختلفة، منها الخليجية، والإسبانية، والعامية المغربية.

وكشف التوأم صفاء وهناء عن تحضيرهما لألبوم غنائي جديد، يرتقب صدوره، في يناير من العام المقبل.

كما يحضر الفنان، عبد الحفيظ الدوزي، بدوره لألبوم غنائي جديد، يعود به إلى ساحة الألبومات، التي غاب عنها منذ مدة طويلة.

ويرتقب أن تشهد السنة الجديدة، عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال بألبوم كامل، تنهي به غيابها عن الساحة الفنية لمدة طويلة تجاوزت 3 عقود.

وفي صنف الراب، أكد “ديزي دروس” عزمه، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، إصدار 3 أعمال مختلفة، منها ديو مع الشاب فضيل، وعمل مشترك مع الموزع الموسيقى “ديجي فان”.