استقبال عادي في مطار الرباط للوفد الإسرائيلي-الأمريكي..بدون وزراء ولا مسؤولين كبار

حطت، قبل قليل، طائرة الوفد الإسرائيلي الأمريكي بمطار الرباط، في رحلة مباشرة هي الأولى من نوعها التي تربط تل أبيب بالعاطصمة المغربية الرباط، من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبدا أن الاستقبال الذي خصصته السلطات المغربية للوفد الإسرائيلي في المطار كان عاديا، ولم يحضره وزراء أو مسؤولون بارزون.
واقتصر الاستقبال على والي الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس جهة الرباط عبد الصمد سكال.
في غضون ذلك، سيتوجه الوفد الإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس، قبل أن يحظى الوفد بحفل استقبال على شرفه بدار الضيافة في القصر الملكي بالرباط، حيث تفيد التوقعات بأن الملك محمد السادس سيستقبلهم.
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