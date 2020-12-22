شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على البنك المركزي السوري والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة ، عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء ، تلك الإجراءات تأتي في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.