شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على البنك المركزي السوري والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء ، تلك الإجراءات تأتي في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
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