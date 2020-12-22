شكرا لقرائتكم خبر عن سيريلانكا.. القبض على شخص باع 30 طفلاً رضيعاً والان نبدء بالتفاصيل
ألقت الشرطة السريلانكية ،اليوم ، القبض على شخص لتورطه في عملية بيع أطفال حديثي الولادة بعد التوصل إلى اتفاق مع الأمهات الحوامل.
وأجرى «مكتب المرأة والطفل» التابع للمركز بشرطة سريلانكا, القبض والتحقيق مع المشتبه والبالغ من العمر 47 عاما في مديتة أوكويلا ، ماتالي.
وقالت الشرطة إن المشتبه به كان متورطا مع تكوين عصابي بنشر إعلانات عبر الإنترنت في موقعين في منطقة موراتوا.
وقد تم الكشف عن أن هذا الشخص باع ما يقرب من 30 طفلاً حتى الآن.
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