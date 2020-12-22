«السلالة الجديدة» أخطر على الأطفال والصحة العالمية تؤكد أنها قابلة للسيطرة و«فايزر» و«مودرنا» تختبران فعالية لقاحيهما ضدها

■ السعودية تنفي ظهور أعراض غير متوقعة بعد التطعيم

■ الإمارات تسجل 3 وفيات و1226 إصابة جديدة

■ العراق يشتري 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

■ سوريا تتباحث مع روسيا بشأن توريد لقاح «سبوتنيك»

■ المغرب يشدد قيود الحركة وتونس تتوقع موجة ثالثة

■ أوروبا تتسلم 12.5 مليون جرعة من «فايزر» نهاية الشهر

■ أميركا تتعهد بتلقيح 50 مليون شخص

■ بيرو توقف الرحلات من وإلى أوروبا

■كازاخستان تبدأ إنتاج اللقاح الروسي

■ كوريا الجنوبية تحظر تجمع أكثر من 4

■ وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» لسنغافورة

■ إجراءات احترازية فـي الهند لمواجهة السلالة الجديدة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قال علماء بريطانيون إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة به مثل البالغين، على عكس السلالات السابقة. وفي إحاطة صحفية حول أحدث النتائج، قال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، التابعة للحكومة البريطانية التي تدرس السلالة الجديدة:”لم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكننا رؤيته في البيانات. في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا داعي للذعر بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وقالت إن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة، وإنها قابلة للسيطرة مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس. في السياق، رجح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن تكون السلالة الجديدة موجودة كذلك في ألمانيا لكنه أضاف إن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

إلى ذلك، ذكرت شبكة “سي.إن.إن” التلفزيونية إن شركتي “فايزر” و”مودرنا” تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض “كوفيد19” على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار.

وقد بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 77مليونا و 817 ألفا و977 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم، من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و1226 إصابة جديدة بالفيروس.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الصحة قولها إنها اتفقت مع شركة “فايزر” على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها لفيروس كورونا المستجد. مضيفة إن اللقاح، سيصل مطلع العام المقبل. من جهته، كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان هناك محادثات مع موسكو لتوريد لقاح “سبوتنيك5” ضد فيروس كورونا، معرباً عن أمله بأن يأخذ الجانب الروسي في الحسبان الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا. بدورها، قررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، في عطلة رأس السنة، بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى وحظر التنقل في المساء. وفي تونس رجح مسؤول أن تواجه بلاده موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا، في ظل الارتفاع المتزايد للإصابات.

دوليا، قالت شركة “بيوإنتيك” الألمانية إنها وشركة “فايزر” الأميركية ستوردان 12.5 مليون جرعة من لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد19 للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. من جهته، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس أزار، إن الولايات المتحدة تخطط لإعطاء 50 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركتا “فايزرـ بيوإنتيك” بحلول نهاية يناير المقبل. بدوره قال فرانسيسكو ساجاستي رئيس بيرو إن بلاده ستوقف الرحلات من وإلى أوروبا لمدة أسبوعين ووضعت السلطات الصحية وسلطات النقل والسفر في أعلى درجات التأهب لمنع انتقال عدوى سلالة جديدة من الفيروس. الى ذلك، بدأت كازاخستان إنتاج لقاح “سبوتنيك 5” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد لتبدأ به حملة تطعيمات وطنية في فبراير المقبل.

آسيويا، أعلنت كوريا الجنوبية فرض حظر على التجمعات الخاصة لأكثر من أربعة أشخاص في أنحاءها خلال إجازة أعياد الميلاد والعام الجديد. في السياق، وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح”فايزر” إلى سنغافورة، في خطوة مهمة في خطة الدولة المدينة لتحصين سكانها والعمل كمركز عالمي لتوزيع اللقاحات. بدورها، بدأت العاصمة المالية للهند مومباي اتخاذ إجراءات احترازية في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا. حيث فرضت مومباي التي كانت إحدى بؤر تفشي الفيروس، حظرا ليليا للتجول حتى الخامس من يناير.