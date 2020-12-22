

سيعقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعا لأعضائه بهدف مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن الثلاثاء المدير الإقليمي للمنظمة. وقال هانس كلوغ في تغريدة إنه استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بـ"متابعة الوضع عن كثب". وأضاف: "سيجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر".



ولم يحدد هانس كلوغ في التغريدة موعد عقد هذا اللقاء. ولم يحدد هانس كلوغ في التغريدة موعد عقد هذا اللقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة 'كورونا المتحور'.. اجتماع اقليمي للصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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