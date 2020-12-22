"التعاون الخليجي" يناقش تطورات مفاوضات التجارة الحرة مع الشركاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى.

وعقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، اللقاء الثاني (عبر الاتصال المرئي) الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى.

وترأس الاجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري.

وشارك في الاجتماع، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها.

كما تمت مناقشة، تسريع الدفع بوتيرة المفاوضات لتعزيز صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة لدول مجلس التعاون خدمة لمصالحها المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي وفق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.

ويتولى الدكتور حمد البازعي، منصب المنسق العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى.

ونهاية العام الماضي، أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية.

ودعا البيان، الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025، مشدداً على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي.

وحققت قمم مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس في 25 مايو/أيار 1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي عدة إنجازات اقتصادية وسياسية هامة.