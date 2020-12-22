روسيا تدعم أفريقيا الوسطى.. قوات جديدة لحفظ الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا أنها أرسلت 300 مدرب عسكري إضافي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد إعلان الحكومة عن محاولة انقلاب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه : "بهدف مساعدة بانجي في تعزيز القدرات الدفاعية لأفريقيا الوسطى، استجابت روسيا بسرعة لطلب الحكومة هناك وأرسلت 300 مدرب إضافي لتدريب الجيش الوطني".



وكانت السلطات في أفريقيا الوسطى قالت إن روسيا ورواندا أرسلتا قوات للبلد المضطرب بعد أنباء عن محاولة انقلاب يقودها الرئيس السابق للبلاد.

وأوضحت السلطات أن روسيا التي تدعم الحكومة منذ 2018 أرسلت مئات من جنودها للمساهمة في حفظ الأمن.

وكانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى البلد الفقير والغني بالألماس، قد اتهمت أبرز معارضيها الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه بتدبير "محاولة انقلاب".

وجاءت تلك الاتهامات في أعقاب الإعلان عن اندماج مجموعات مسلحة ثلاث كبرى، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

والسبت الماضي، نشرت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى عقب هجوم واسع مفاجئ شنته المجموعات المسلحة.

وينفي الرئيس السابق الاتهامات الموجهة إليه، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في البلد الأفقر في العالم.

وكانت المجموعات الثلاث الكبرى التي تسيطر على ثلثي أراضي أفريقيا الوسطى، العودة والمطالبة وإعادة التأهيل والحركة الوطنية لأفريقيا الوسطى وحركة انتي-بالاكا، هددت بمهاجمة سلطة الرئيس فوستين أرشانج تواديرا إذا لجأ إلى التزوير للفوز بولاية ثانية.

ومنذ عام 2018 يدرب عسكريون روس القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى ويوفرون الحماية الشخصية للرئيس.