الأردن يبدأ تنفيذ خطط أمنية لمنع تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطط أمنية بالتزامن مع عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، خلال ترؤسه لاجتماع أمني اليوم، إن الخطط ستبدأ من اليوم ولغاية انتهاء كافة الاحتفالات بتلك المناسبات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن الحواتمة تشديده على ضرورة تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة والمرورية عند الكنائس وإنفاذ أوامر الدفاع، ومنع التجمعات ومراقبة الالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء وسائل السلامة العامة.

كما تضم الخطة تعزيز الانتشار الأمني حول الكنائس وتكثيف وتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة، وإشراك مسعفين من الدفاع المدني للمساعدة، وتقديم العون الطبي والإسعافي.

وأضاف الحواتمة، أن رجال الأمن العام، من تشكيلاتهم كافة، «يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجباتهم بأعلى درجات المهنية والحرفية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وإنفاذ القانون ووضع حد لكل من يحاول التعدي عليه أو الإخلال به وبكل حزم ودون أي تهاون».

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه مساعده للعمليات حول الخطط الأمنية وجملة الإجراءات التي وضعت للتعامل مع هذه الواجبات وبالاشتراك بين مختلف تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام