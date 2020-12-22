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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات الاربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. و سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 08:15 و المد الثاني عند 18:57 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:35..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:56 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الاول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 26 17 75 40
دبي 26 16 70 40
الشارقة 28 16 70 35
عجمان 27 17 75 30
أم القيوين 26 14 85 30
رأس الخيمة 26 16 75 45
الفجيرة 28 19 65 35
العين 26 13 80 35
ليوا 26 14 90 35
الرويس 23 20 80 45
السلع 23 19 80 40
دلما 26 20 70 50
طنب الكبرى 24 19 80 40
طنب الصغرى 24 19 80 40
أبو موسى 24 19 80 40
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