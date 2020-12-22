شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفتك برئيس الوزراء السوري السابق والان مع التفاصيل
يذكر أن محمد مصطفى ميرو من مواليد العام 1941، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سورية لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ مارس العام 2000 لغاية سبتمبر العام 2003.
وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالوباء بعد وزير الزراعة أحمد القادري.
ووصل عدد الإصابات بكورونا في سورية حتى اليوم إلى 10318 إصابة، وفق ما أفاد موقع «وورلدوميترز» المتخصص بمتابعة إحصاءات الوباء في دول العالم، الذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يفتك برئيس الوزراء السوري السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.