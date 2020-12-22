شكرا لقرائتكم خبر فورين بوليسي لبايدن: لا تجلس مع قادة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الرئيس المنتخب جو بايدن من الجلوس مع قادة إيران لإبرام أي صفقات قد تسهم في انقسام كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت «إن التسرع في استعادة الصفقة النووية التي انسحب منها دونالد ترمب، سيجعله يبدأ رئاسته بجدل واسع، ويؤدي إلى مزيد من الأزمات والمشاكل، على خلفية تصريحاته التي أكد خلالها أنه مصمم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل».

وأكدت على أن هذه الخطوة تتعارض مع نصيحة الكثيرين الذين يرون في خطة العمل الشاملة عيوبا كبيرة، حيث حثوا بايدن عدم التفريط في النفوذ الأمريكي الذي تسببت فيه حملة الضغط القصوى، ونصحوا الرئيس الجديد باستثمار هذا النفوذ وتشديد الخناق الاقتصادي على إيران للتفاوض على صفقة أفضل.

عرض مباشر

أجرى كل من بايدن ومستشاره للأمن القومي المعين جيك سوليفان عدة مقابلات، أكدوا فيها عزمهم على جعل طهران عرضا مباشرا، فإذا عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه، ستعيد إيران أنشطتها النووية إلى حدود خطة العمل الشاملة، بينما ستخفف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة منذ انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من الاتفاق في 2018.

الموقعون على الصفقة النووية التي أبرمت قبل خمس سنوات (مكة)

وتوقعت فورين بوليسي أن تسهم الصفقة المعدلة في إلغاء أو تأخير بنود الصفقة النووية التي تنص على رفع القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية في نهاية المطاف، وحظر جهود إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل، وتضمين القيود المفروضة على أنشطة إيران غير النووية الأكثر تهديدا، وخاصة برامج الصواريخ والعدوان الإقليمي.

تصعيد التوترات

وبينما اتفقوا على أهمية الصفقة الشاملة بوصفها (اتفاقية تفرض قيودا على السلوكيات الإيرانية الخبيثة)، فإنهم لا يرون اتباعها كاستراتيجية قابلة للتطبيق على المدى القصير، وعلى العكس من ذلك، فهم يخشون بوضوح أن الفشل في استعادة خطة العمل الأصلية هو الطريق الأضمن ليس للتوصل إلى صفقة أفضل، ولكن لتوسع خطير للبرنامج النووي الإيراني، وتصعيد التوترات الإقليمية، وربما حتى الحرب.

وأشارت المجلة إلى أن أي محاولات استنزاف بشأن برنامج إيران النووي ليس لها مكان في أجندة بايدن، بعدما وعدها بأنها ستركز باهتمام على معالجة مجموعة هائلة من التحديات التي تواجه الشعب الأمريكي الآن، بدءا من الدمار الذي أحدثه فيروس (كوفيد-19) إلى عدم المساواة العرقية وتغير المناخ والمنافسة مع الصين.

العودة للصندوق

ولفتت المجلة الأمريكية المتخصصة إلى أن كلمات سوليفان: «أعيدوا برنامجها إلى الصندوق»، و»الوقت على مدار الساعة» يقصد بها الصفقة النووية، ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الجديد جو بايدن لصحيفة (نيويورك تايمز) «إن الأولوية الكبيرة مع إيران، وهي أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة».

وأكد قائلا «إنه بمجرد الانتهاء من إبرام اتفاق معهما بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقيات متابعة لتشديد وإطالة القيود النووية الإيرانية، وكذلك معالجة برنامج الصواريخ».

الابتزاز النووي

وأكد سوليفان لصحيفة (وول ستريت جورنال) «نحن في وضع خطير، منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي، ويشمل ذلك توسيع مخزون اليورانيوم ، والتخصيب إلى مستويات أعلى من النقاء، واختبار أجهزة طرد مركزي أكثر قوة، وقبل أسبوعين فقط رفع البرلمان الإيراني المخاطر بشكل كبير، وأصدر قانونا يدعو لمزيد من الانتهاكات النووية في حال عدم تخفيف العقوبات، بما في ذلك نشر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وبناء مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ووضع قيود كبيرة على المفتشين، إنه عمل يشبه الابتزاز النووي»، مشيرا إلى أنها بعثت رسالة واضحة لبايدن مفادها «إما رفع العقوبات أو مواجهة أزمة نووية يمكن أن تعرقل رئاستك قبل أن تبدأ تقريبا».

المخاطر المحتملة

بغض النظر عن الفوائد التي قد يراها بايدن في الانصياع لابتزاز إيران، يجب أن تكون المخاطر والتكاليف المحتملة واضحة أيضا، ومن المؤكد أن ردة الفعل المحلية الأمريكية ستكون عنيفة وشرسة من جانب غالبية الجمهوريين، وربما حتى بعض الديمقراطيين البارزين.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر اثنين من الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز وبن كاردان، ناهيك عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عارضوا جميعا خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015.

بعض رموز النظام الإيراني داخل منشأة نووية

وكانت تلك المعركة واحدة من أشد المعارك مرارة للرئيس باراك أوباما ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الجولة الثانية ستكون أسهل، ولاشك أن خوض معركة طاحنة حول منح شريان حياة اقتصادي لنظام إيران الراعي للإرهاب يحمل كل العلامات التي تشير إلى وجود حبوب سامة يمكن أن تعرقل تلك الأجندة توقعات بتزايد المخاطر والتكاليف المحتملة وأن تكون ردة فعل الجمهوريين شرسة.

اتهامات بالخيانة

ستتفاقم الصعوبات التي يواجهها بايدن بسبب رد الفعل الدولي، ومهما كانت الأموال التي يكسبها مع الأوروبيين المؤيدين لخطة العمل الشاملة المشتركة، فستقابلها المعارضة التي أثارت بين حلفاء واشنطن الأكثر أهمية في الشرق الأوسط، وإذا وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمفرده ضد الصفقة قبل خمس سنوات، فمن المحتمل أن يكون لديه شركة مهمة هذه المرة، لاسيما من شركاء الولايات المتحدة في الخليج، ويمكن أن تصبح الأمور قبيحة بسرعة، مع اتهامات بالخيانة، وسيحتاج بايدن وقتا طويلا لاستعادة مصداقية الولايات المتحدة دوليا.

وهناك مخاطر جوهرية مرتبطة بعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وأهمها الاستسلام للضغط الإيراني قبل معالجة أي من عيوب الاتفاقية الأصلية، فبمجرد أن تصبح إيران حرة في بيع نفطها والوصول إلى مليارات الدولارات، لن يكون بأيدي بايدن أي نفوذ لإجبار طهران على متابعة الدبلوماسية التي يدعي أنها ضرورية، وبعد التحرر من خطر الانهيار الاقتصادي، لن يكون هناك حافز لتقديم المزيد من التنازلات المؤلمة في قضايا مثل برامج الصواريخ، والتي تعتبر أساسية.

آلية سناب باك

يقترح بايدن ومستشاروه أنه إذا قاومت إيران المفاوضات، فسيكونون مستعدين لإعادة فرض العقوبات باستخدام ما يسمى بآلية (سناب باك) الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن بموجب شروط الاتفاق، يقتصر تطبيق الألية على الحالات التي تكون فيها إيران في حالة عدم تنفيذ كبير لالتزاماتها النووية، حيث لا يذكر شيئا عن أي التزام إيراني لاحق بالتفاوض على تمديد غروب الشمس لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وبافتراض أن إيران تعود إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وتظل ملتزمة بها، فما هي بالضبط أسباب بايدن لتحريك المفاجأة؟

حيث انتقد هو وغيره ترمب لتركه خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت كانت إيران وفقا للمفتشين ملتزمة بشروطها. ما مدى مصداقية اختيار بايدن الآن لتفجير الاتفاقية لأسباب خارجة تماما عن شروطها؟

احتمالات الحرب

سيكون بايدن ذكيا في تكليف مجتمع الاستخبارات بتقديم تقدير استخباراتي قومي بحلول 20 يناير، يختبر بدقة الافتراض الرئيسي الذي يقوم عليه أي قرار بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وإلا فإن إيران ستصعد بشكل كبير برنامجها النووي وستصبح الحرب أكثر احتمالا، أو هل يمكن أن يكون إليوت أبرامز، مبعوث ترمب الخاص لإيران، على حق، بدلا من ذلك عندما يجادل بأن الضغط الأقصى جعل النظام الإيراني ضعيفا لدرجة أنه لن يكون أمامه قريبا خيار سوى رفع دعوى للحصول على إعانات اقتصادية بشروط أمريكية؟

وأشار آخرون، مثل كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز بريت ستيفنز، إلى أن مخاوف فريق بايدن بشأن الابتزاز النووي الإيراني مبالغ فيها، وقالوا «يمكن أن يكون الإيرانيون مخادعين فقط، وأن خيارات التصعيد لديهم في الواقع مقيدة بشدة، ليس فقط بسبب يأسهم من رفع العقوبات، ولكن الأهم من ذلك من خلال فهمهم أنهم إذا دفعوا بعيدا جدا، فسيواجهون العزم العنيد على إسرائيل التي أبدت مرارا وتكرارا استعدادها لفعل كل ما يلزم لوقف تقدم إيران نحو قنبلة».

منع المراوغة

يمكن أن يلقي تقدير الاستخبارات الوطنية الضوء بشكل مهم على هذه الادعاءات والسيناريوهات المختلفة، ويساعد في تحديد ما من المحتمل أن يكون أحد أكثر الخيارات مصيرية لرئاسة بايدن، وإذا انتهى التقييم إلى دعم غريزته للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد يكون أيضا ذخيرة مهمة في جهوده لإدارة المعارضة المحلية والأصدقاء القلقين في الشرق الأوسط، وستكون يد بايدن أقوى إذا شمل التقييم الأمريكي وجهات نظر حلفاء واشنطن الاستخباراتيين الأكثر قدرة، وخاصة بريطانيا وإسرائيل.

وبالإضافة إلى التقييم الاستخباري الذي يدعم موقفه، سيكون من الحكمة أن يقرن بايدن أي عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشيء يقترب من ضمان يلتزم بإطلاق العقوبات المفاجئة تلقائيا إذا، في غضون فترة زمنية محظورة مثل عام واحد، إيران لا تشارك في مفاوضات متابعة جادة بشأن النطاق الكامل للمخاوف الأمريكية، سيكون من الأفضل لو حظي ضمان بايدن الجديد المفاجئ بدعم مسبق من شركاء واشنطن الأوروبيين الرئيسيين، وسيكون من الذكاء أيضا تضمين وفد من الحزبين من الكونجرس في أي دبلوماسية متابعة يمكن أن تراقب التقدم وتكون بمثابة فحص لأي ميل إداري للمراوغة أو تجنب القرارات الصعبة.

العاصفة النارية

لن يمنع أي من هذه الإجراءات العاصفة النارية التي تنتظر بالتأكيد أي محاولة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة المعيبة بشدة، لكنها قد تساعد في التخفيف على الأقل من بعض التكاليف التي ستتكبدها هذه الدورة حتما، والأهم من ذلك أن بايدن بحاجة إلى إخضاع تحيزاته السياسية لتحد صارم وحجج متنافسة تجعله مقتنعا أنه على الرغم من كل الجوانب السلبية، فإن اللعبة تستحق العناء حقا من حيث المصالح الحيوية للولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، قد يكون لإعادة صياغة العبارة الشهيرة التي تتساءل «ما الفائدة من الرجل إذا حصل على خطة العمل الشاملة المشتركة لكنه خسر رئاسته؟»