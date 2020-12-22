السراج ينفي تسمية رئيس حكومة من جانب حفتر

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وقال الهوني في تصريح لقناة ليبيا الأحرار «ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تتحدث عن أن رئيس المجلس الرئاسي حمل وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته لبنغازي رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر»، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حسن الهوني ما نقلته صحيفة (لاريبوبلكا) الإيطالية حول موافقة رئيس المجلس فائز السراج على تكليف رئيس وزراء يسميه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.وقال الهوني في تصريح لقناة ليبيا الأحرار «ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تتحدث عن أن رئيس المجلس الرئاسي حمل وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته لبنغازي رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر»، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشره.

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