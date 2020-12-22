شكرا لقرائتكم خبر تركيا توقف 9 عراقيين بداعي انتمائهم لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص يحملون الجنسية العراقية للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في ولاية صامصون شمال البلاد.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر أمنية القول «إن وحدات من فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات والقوات الخاصة، التابعة لمديرية أمن صامصون، نفذت عملية متزامنة على منازل في قضاء إلكآدم».

وأشارت المصادر إلى توقيف تسعة عراقيين انخرطوا في أنشطة داخل التنظيم الإرهابي، مضيفة «إنه تم ضبط مواد رقمية كانت في منازل الموقوفين».

وتعلن السلطات التركية بصورة متكررة توقيف أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.