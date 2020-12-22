التحفظ على 540 مركبة مخالفة متنوعة على محور المحمودية بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة عليه.
تحفظت وحدة الإزالة الفورية في المحافظة، بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، على 540 مركبة مخالفة، بينها 196 مركبة توكتوك، و156 تروسيكل، و101 دراجة بخارية، و87 مركبة متنوعة أخرى.
كان المحافظ اللواء محمد الشريف أصدر قرارًا بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية"، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.
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