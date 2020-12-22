الحريري: لقاءات متتالية مع عون للخروج بحكومة لبنانية قبل أعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن خلال لقاءات متتالية ستجمعهما في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الخروج بصيغة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل فترة أعياد الميلاد المجيدة.

وأشار الحريري، في تصريح صحفي مقتضب عقب لقاء عقده عصر اليوم الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، إلى أن اللقاء الذي عُقد اليوم مع رئيس البلاد كان إيجابيا على نحو حقيقي وساده الانفتاح، وأنهما قررا أن يعقدا اجتماعًا ثانيًا في الغد في سبيل العمل على الانتهاء من الملف الحكومي.

وبدت "حالة الارتياح" واضحة على الحريري خلال التصريح الصحفي المقتضب الذي أدلى من القصر الجمهوري، وذلك على عكس اللقاءين الأخيرين اللذين عقدا في 7 و9 ديسمبر الجاري وظهر خلالهما الحريري في حالة من الامتعاض والتجهم عقب الاجتماعين مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على نحو يشي بقرب حدوث انفراجة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الجاري للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص (خبراء) والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.

وانقطع التواصل بين عون والحريري منذ ذلك الوقت، كما اندلع اشتباك سياسي حاد تخللته سجالات وحروب كلامية بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) من جهة، ورئيس الوزراء المكلف وتيار المستقبل من جهة أخرى، على خلفية التباين إزاء الأحجام وعملية تسمية الوزراء داخل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف.

ويشهد لبنان منذ أكثر من 4 أشهر فراغا حكوميا بعد أن تقدمت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب باستقالتها في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري وتسبب في حدوث دمار كبير بالعاصمة بيروت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.