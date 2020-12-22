برلماني لبناني: إهمال الكمامات والتباعد الاجتماعي يسهم في انتشار سريع لوباء كورونا

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، إن عدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي الجسدي والاختلاط ضمن الأماكن المغلقة، لا سيما في هذه الفترة الحرجة من فصل الشتاء، سيسهم في انتشار كبير لوباء كورونا بين اللبنانيين.



وأعرب رئيس لجنة الصحة النيابية – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء في ختام اجتماع اللجنة – عن تخوفه الشديد من سرعة انتشار الوباء في ظل اقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة وتصاعد الدعوات لعقد احتفالات وسهرات في المطاعم والملاهي وبداخل المنازل.



وأضاف "التجمعات في المنازل تساهم في

سرعة انتشار وباء كورونا، وتوقعاتي أن الإصابات ستزداد خلال الشهرين المقبلين، وما يدعو إلى القلق ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا ونقلا للعدوى من السابق".. داعيا جميع اللبنانيين إلى تجنب التجمعات الكبيرة في فترة الأعياد حرصا على صحتهم وسلامتهم.



وانتقد عراجي حالة "التفلت" التي يشهدها لبنان في ما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات، والتجمعات في مناطق مختلفة من العاصمة بيروت والمدن الأخرى، مؤكدا أن هذه المظاهر ستؤدي إلى وقوع

كارثة وبائية وامتلاء كافة المستشفيات بالمصابين.



وقال "هناك مسئولية على الفرد وكذلك المطاعم والملاهي وهي مسئولية أخلاقية، وهناك أيضا مسئولية على الدولة وخصوصا وزارتي الداخلية والسياحة حيث يفترض بهما مراقبة كافة الأماكن التي أعطيت تراخيص بالعمل خلال فترة الأعياد، فإذا لم تلتزم بالتدابير الوقائية، يجب فرض عقوبات قاسية عليها لأن الوضع لا يتحمل المزح".



وأشار إلى أنه يؤيد التوصيات التي توصلت إليها وزارة الصحة اللبنانية خلال اجتماع لجنتها العلمية أمس، من إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا التي ظهرت بها السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لا سيما وأن معظم دول العالم اتخذت ذات الإجراء الوقائي، فضلا عن إجراء الفحص المخبري (بي سي آر) للوافد من بريطانيا ومتابعته عن قرب.