مصرع 19 شخصا وإصابة 947 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 947 آخرون في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع .
وقال بيان للمديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر إن أكبر حصـيلة كانت في ولاية غليزان (شمال غرب) بمصرع شخصين وإصابة 23 آخرين إثر 15 حادثا مروريا.
وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 348 عملية توعية للمواطنين في الولايات الـ48 تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 342 عملية تعقيم شملت عدة منشآت عامة وخاصة
وأشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 688 تدخلا لإخماد 413 حريقا مختلفا.
وتستعد الجزائر لإقرار قانون الانتخابات الذي من شأنه رسم خارطة سياسية جديدة بالبلاد. وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعجيل بتحضير القانون الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية كما وعد قبل أشهر.
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