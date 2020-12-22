نيبال تعلن حظر رحلات الركاب القادمة من بريطانيا بسبب كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال أنه سيتم حظر رحلات الركاب القادمة من بريطانيا أو التي مرت عبرها (ترانزيت) من دخول البلاد، لتكون بذلك الدولة الأحدث ضمن قائمة الدول التي اتخذت إجراءً مماثلا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي وسيظل ساريا حتى إشعار آخر، مضيفة أنها أصدرت منشورا لجميع خطوط الطيران الدولية لضمان أن الطائرات

المتجهة إلى نيبال لا تحمل على متنها ركابا قادمين من المملكة المتحدة أو مروا عبرها (ترانزيت).



وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار، وحظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من بريطانيا بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا

في أنحاء العالم يقترب من 77.4 مليون حتى صباح الثلاثاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 77 مليونا و364 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و702 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.