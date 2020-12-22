وزير الصحة الكويتي: بدء حملة تطعيم كورونا نهاية الأسبوع الجاري

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19) فجر غد الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم (كوفيد 19) على أربع مراحل، يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحلالمتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.
وأضاف أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الإلكتروني، بلغت حتى الآن 37 ألفا و700 شخص، مشيرا إلى أن الأقبال على التسجيل في تزايد مستمر.
وثمن وزير الصحة الكويتي، جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة، وكل الجهات المعنية الأخرى في الدولة، والتي ساهمت في توفير اللقاح، وصولا إلى بدء عملية التطعيم
وأعلنت الكويت عن إعادة فتح الأجواء والمنافذ لاستقبال الرحلات لمدة 24 ساعة فقط وذلك بهدف تسهيل عودة مواطنيها فى الخارج، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متعددة.
وأمس، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
وأوضح المزرم - فى بيان أمس أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء ، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021
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