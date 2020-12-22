الجزائر: فتح 14 ألف مسجدا لأداء الصلوات مع اتباع الإجراءات الوقائية من كورونا

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي اليوم الثلاثاء إن هناك حوالي 14 ألف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة حاليا بالجزائر مع ضمان احترام اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف بلمهدي في تصريح صحفي اليوم - إن الوزارة دعمت الفتح الجزئيللمساجد، موضحا أنه في المرحلة الأولى سمح بالصلاة في 4000 مسجد، قبل أن يصل اليوم العدد إلى 14 الف مسجد تقام فيها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة".
وأكد بلمهدي أنه يتابع شخصيا عملية إعادة الفتح
وتسببت أزمة كورونا في إغلاق المساجد لمدة تزيد عن خمسة أشهر، منذ مارس حتى أغسطس الماضي، حين أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة فتح دور العبادة والشواطئ و المنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي.
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