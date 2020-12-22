وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في السادس من يناير المقبل

أفادت وكالة "سونا" السودانية بأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيزور الخرطوم في السادس من يناير المقبل على رأس وفد في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين في وزارات المالية والري والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع

الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حل الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك، مذكرة بأن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 77.4 مليون حتى صباح الثلاثاء.

كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 77 مليونا و364 ألف حالة.و أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و702 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا