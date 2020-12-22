جورجيا: 3046 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 5ر212 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الثلاثاء تسجيل 3064 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 212 ألفا و526 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم على موقعها الألكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2182 حالة عقب تسحيل 42 وفاة جديدة منذ أمس، مُضيفة أن عدد الممتعافين من المرض بلغ 188 ألفا و408 أشخاص، منذ بدء تفشي الوباء إلى

الآن.



وأشارت إلى أنه تم إجراء 17007 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في جورجيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 77.4 مليون حتى صباح الثلاثاء.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش،

أن إجمالي الإصابات وصل إلى 77 مليونا و364 ألف حالة، وأن عدد الوفيات وصل إلى مليون و702 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.