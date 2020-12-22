الاتحاد العمالي اللبناني: يجب تشكيل الحكومة الجديدة سريعا لمعالجة الأزمة الاقتصادية

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت يمثل ضرورة مُلحّة لمعالجة الأزمات الاقتصادية الكبيرة وتداعياتها الكارثية التي يشهدها لبنان.

وقال رئيس الاتحاد العمالي – في تصريح له عقب اجتماعه ووفد من الاتحاد مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان –

إن اللبنانيين يمرون بمرحلة معيشية بالغة الصعوبة، وهو ما يتطلب إنجاز تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، محذرا من أن عدم وجود حكومة سيترتب عليه عدم التوصل إلى علاج لأي أزمة في ظل التخبط الحالي التي تمر به البلاد.



وأشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل فور تأليفها على معالجة مشاكل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتجميد أموال المودعين في البنوك، والصرف التعسفي من الشركات والمؤسسات، ورفع أسعار الأقساط الدراسية الجامعية.



ولفت إلى أن ما يجري طرحه حاليا في شأن رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في ضوء تناقص احتياطي النقد الأجنبي، سيكون له تأثيرات كارثية على واقع الشعب اللبناني.