«الأوروبية لحقوق الإنسان» تدين تركيا لاعتقالها المعارض دميرتاش

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دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بشدة، اليوم الثلاثاء، في قضية الزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة ب«الافراج الفوري عنه».

وقالت الغرفة، في بيان، إن «المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للقوانين (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري» عن دميرتاش.

ودميرتاش هو أحد الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، وكلاهما يقبع في السجن.

ويعتبر صلاح الدين دميرتاش أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وخاض ضده الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

كانت محكمة تركية قضت، أمس الاثنين، بسجن النائبة السابقة من حزب الشعوب الديمقراطي أكثر من 22 عاما.

وجردت السلطات التركية، ليلى غوفن من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي.

واشتهرت غوفن (56 عاما) بعدما نفّذت إضرابا عن الطعام لمدة 200 يوم في العام 2018.