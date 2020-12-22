سيف اليزيد - وصل وفد إسرائيلي - أميركي إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، للقاء مسؤولين مغاربة، وذلك سعياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمملكة.

تأتي الزيارة بعد قرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وهبطت طائرة تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية في مطار «الرباط - سلا» وعلى متنها وفد إسرائيلي، برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات وبرفقة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يتوجه الوفد لزيارة ضريح محمد الخامس في الرباط، ثم إلى دار الضيافة بالقصر الملكي، حيث سيخصص له حفل استقبال على شرفه.

ومن المتوقع أن يبرم الجانبان، الإسرائيلي والمغربي، عدة اتفاقيات خاصة في المجال السياحي والاستثماري.

ويعيش في إسرائيل نحو مليون إسرائيلي من أصول مغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.