إصابة رئيس مجلس رئاسة البوسنة بكورونا

سيف اليزيد - ثبتت إصابة ميلوراد دوديك، الرئيس الحالي لمجلس رئاسة البوسنة، بمرض كوفيد-19 بعد دخوله مستشفى لتلقي علاجات.

ودوديك هو ممثل صرب البوسنة في مجلس رئاسة البوسنة، المكون من ثلاثة أعضاء.

وقال المركز الطبي في جامعة «بانيا لوكا»، اليوم الثلاثاء، إن الفحص أثبت إصابة دوديك بعد تلقيه علاجاً بالمستشفى من غثيان وآلام في المعدة.

وأضاف المركز، في بيان: «شخصت إصابته بالتهاب رئوي... وأثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وعولج زعيم صرب البوسنة في المستشفى ليل الأحد. وقال مساعدوه إنه كان في عزل ذاتي بعد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع مصاب بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال المركز: إن حالة دوديك مستقرة، وإن الأطباء يتابعون حالته عن كثب.

وأصيب العديد من زعماء العالم بمرض كوفيد-19 بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. وكان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ما يزال في العزل.

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