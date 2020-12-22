الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 06:01 مساءً - منذ 7 ثواني

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.