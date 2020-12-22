شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 وصلت اليوم "الثلاثاء" أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب في خطوة تعكس استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

تأتي هذه الزيارة التي تنقل وقائعها مباشرة السفارة الامريكية في الرباط في أعقاب إعلان المغرب في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.