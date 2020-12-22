شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن : إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي والان نبدء بالتفاصيل

دعت الأمم المتحدة إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي . وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي والصاروخي ، أن إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي .

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن : إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة طرد مركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.