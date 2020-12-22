شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول جزئي في العراق الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الصحة العراقية فرض حظر جزئي للتجول في العراق"مابين الثامنة مساء والسادسة صباحا" ابتداء من يوم الخميس المقبل. وأفادت في بيان أن هذا القرار جاء على خلفية تهاون المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية, مما يُنذر بازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض عدد الإصابات وارتفاع نسب الشفاء إلا أن البلاد دخلت حالة إنذار بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدد من دول العالم.

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