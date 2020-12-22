شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 4 أطباء إثر تفجير في كابل والان نبدء بالتفاصيل

قُتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطباء اليوم إثر انفجار قنبلة وُضعت تحت سيارتهم في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في كابل فردوس فارامارز أن خمسة أشخاص قُتلوا في الانفجار وأصيب اثنان آخران بجروح عندما كانت سيارتهم متوجهة إلى سجن بولي شارخي حيث مقر عملهم.