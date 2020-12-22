شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية بالهند لمواجهة "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل

بدأت العاصمة المالية للهند مومباي اتخاذ إجراءات احترازية اليوم الثلاثاء، في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقد سجلت الهند حتى الآن أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، لتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الاصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول الخبراء البريطانيون إن السلالة الجديدة لديها قدرة أكثر بنسبة 70% على الانتشار. وتعد الهند من ضمن الدول التي علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

ويخضع جميع الركاب الذين وصلوا على متن رحلات جوية من بريطانيا إلى المدن الهندية أمس الاثنين واليوم للحجر الصحي، وسوف يخضعون لاختبارت فحص كورونا.

وقد فرضت مومباي، التي كانت إحدى بؤر تفشي الفيروس، حظر التجوال ليلا حتى الخامس من يناير الماضي.

وقالت حكومة ماهاراشترا إن جميع المحال سوف تغلق أبوابها ماعدا الصيدليات وبعض متاجر البضائع الأساسية، كما سوف يحظر التنقل غير الضروري ما بين الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي داخل حدود المدينة. ويحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص خارج منازلهم خلال هذه الساعات.

ومن المتوقع أن يصل أكثر من ألف شخص من بريطانيا على متن خمس رحلات جوية إلى مومباي قبل بدء تطبيق حظر الطيران مع بريطانيا. وسوف يتم إرسالهم إلى حجر صحي مؤسسي.

وقال متحدث باسم حكومة دلهي إنه ثبت إصابة خمسة ركاب كانوا على متن رحلة وصلت نيودلهي مساء أمس الاثنين بالفيروس. وجرى وضعهم في الحجر الصحي وإرسال عيناتهم للمركز الوطني للسيطرة على الأمراض لتحديد سلالة الفيروس.