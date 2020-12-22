برئاسة "الرباعية الدولية".. فلسطين تدعو لتشكيل تحالف للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. .

وجاءت دعوة إشتية خلال استقباله في مكتبه برام الله، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال أوغستو سانتوس سيلفا، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وفي البيان الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، أشار إشتية إلى "ضرورة تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، ترأسه الرباعية الدولية، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، أكد المسؤول البرتغالي على "دعم بلاده لحل الدولتين"، لافتا إلى أن "أوروبا ستعمل على إنجاز ذلك، بالإضافة الى علاقات الصداقة التي تربط البلدين".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مطلع العام 2014.

ويأمل الفلسطينيون أن تطلق الإدارة الأمريكية الجديدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، وهي أطراف اللجنة الرباعية، مفاوضات السلام من جديد.





وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الخليج 365"، إن دولا عربية وأوروبية تسعى جاهدة من أجل تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، بعد تسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامها الشهر المقبل.

وسبق أن رفض الفلسطينيون المفاوضات على أساس خطة صفقة القرن التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتمسكت بها كأساس لأي مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية.