جمال ريان.. ضعيف في اللغة العربية جيد في الهجوم على السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كيف لمن لا يجيد اللغة العربية أن يكون صاحب رأي أصلا؟! جمال ريان أول مذيع على قناة الجزيرة وأحد قادة الرأي في التعبير عن هموم الشعوب العربية فقط، "أنتم مصدر قوتي، شكرا لكم"، لكنه بالطبع يجيد الهجوم على المملكة العربية السعودية.

جمال ريان المتقطرِن

جمال ريان حمل لواء الأجندة الإيرانية القطرية في المتاجرة بالحج، عبر تغريدته الأخيرة عبر حسابه على تويتر التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية: "أيها الإخوة الأحباء في السعودية: شكرًا على هذه الصورة المعبرة، ولكن منى قلبي فقط هو سامحكم لي بالحج مباشرة من الدوحة إلى مكة والمدينة، برا أو جوا أو بحرا، فمتى؟".

جمال ريان الذي فشل في مجابهة الحجة بالحجة، اضطر إلى تغيير إعدادات حسابه على تويتر لوضع خاص، هربا من الانتقادات الموجهة إليه، ليبقى السؤال.. عن أي رأي وهموم يتحدث جمال ريان؟

جمال ريان.. خائن على درب أبيه



الرجل عاش طوال عمره يحاول الهروب من تاريخ والده الملوث بالخيانة عن طريق رفع شعارات براقة يحاول بها خداع الجمهور العربي، ولكن التاريخ لا ينسى والحقائق لا تمحى، فهو جمال مصطفى الريان، شيء لا يستطيع تغييره والهروب منه، فخيانة أبيه ستظل طوقا في عنقه مدى الحياة.