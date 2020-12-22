أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، انخفاضها مقابل الدينار الليبي، في تعاملات السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.

واستقرت أسعار العملات في مصرف ليبيا المركزي عند مستويات أمس الإثنين.



وفي السوق الموازية غير الرسمية، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي نحو 5.60 دينار، بينما سجل اليورو في ليبيا نحو 6.90 دينار، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا نحو 7.57 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 2.10 دينار ليبي، واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.36 دينار، أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.90 دينار ليبي.

السعر الرسمي لليورو والدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 1.34 دينار للبيع و1.33 دينار للشراء، فيما سجل سعر اليورو مقابل الدينار الليبي نحو 1.64 دينار للبيع و1.63 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة

سجل جرام الذهب عيار 18 في ليبيا نحو 237 دينارا، بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 276 دينارا، وسجل الذهب عيار 24 نحو 316 دينارا، فيما سجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.

وتعاني ليبيا فجوة في أسعار صرف الدينار بالعملة الأجنبية، إلا أن المصرف الليبي المركزي اجتمع الأربعاء الماضي، بكامل أعضائه لأول مرة منذ 5 سنوات وقرر توحيد سعر الصرف، ليصل الدولار إلى 4.48 دينار، بدءًا من الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.