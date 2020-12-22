روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن روسيا فرضت حظر سفر ضد ممثلي أجهزة الحكومة الألمانية كرد فعل على العقوبات الأوروبية ضد موسكو على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وبحسب الخارجية الألمانية، تم إخطار القائمة بالأعمال التجارية في السفارة الألمانية في موسكو، بيأته جرزيسكي، بذلك اليوم خلال محادثة بمقر الخارجية الروسية.

ويأتي ذلك كرد فعل من الجانب الروسي على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية واقعة نافالني.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن الشهر الماضي عزم بلاده فرض إجراءات عقابية ضد ألمانيا. ولم يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص المعنيين بحظر السفر. وسوف يعلمون عن عدم السماح بدخولهم فقط عند وصولهم لروسيا.

ويشتبه أنه تم تسميم المعارض الروسي في آب/أغسطس الماضي بغاز أعصاب من فئة "نوفيتشوك" تم تطويره في روسيا. لذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الروسي، سيرجي كيريينكو، ورئيس جهاز المخابرات المحلية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، وكذلك نائبي وزير الدفاع.

وكان لافروف قال في مؤتمر صحفي منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي: "نظرًا لأن ألمانيا كانت المحرك الرئيس لعقوبات الاتحاد الأوروبي (ضد روسيا) على خلفية واقعة نافالني، ولأن العقوبات تؤثر على كبار الموظفين في الديوان الرئاسي الروسي، فإن إجابتنا ستكون مماثلة".

يذكر أن لافروف أعلن أيضا عن عقوبات ضد فرنسا.

وإلى جانب القائمة بالأعمال التجارية بالسفارة الألمانية في موسكو، شارك في المحادثة في وزارة الخارجية الروسية اليوم دبلوماسيون من فرنسا والسويد أيضا.