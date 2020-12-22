الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية إذ يواجه الطرفان صعوبات في التوصل إلى اتفاق.
وقال بومبيو في بيان "للأسف، وعلى الرغم من النوايا الطيبة للطرفين، فإنهما ما زالا متباعدين".
وأضاف "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء وحث الطرفين على التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق ورفعها كل منهما للأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أمريكا لا تزال مستعدة للوساطة بين إسرائيل ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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