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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية".
ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق التدابير المتخذة من جانب الدول الأعضاء فيه لمنع السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في بريطانيا من التفشي، في وقت تعتزم دول عدة بدء التلقيح اعتباراً من الأحد.
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن الهدف هو "إعادة فتح الحدود بشكل منسق" وخصوصاً السماح بـ"العودة الهادفة" للمسافرين وسائقي الشاحنات الذين وجدوا أنفسهم عالقين بسبب التدابير التي تم تطبيقها فوراً في نهاية الأسبوع الفائت.
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